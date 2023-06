Das Tierwohl-Logo kommt - vorerst aber nur für Schweinefleisch

Bei Schnitzeln und Steaks im Supermarkt soll sich bald ein genauerer Blick lohnen - auf ein neues, schwarz-weißes Logo auf vielen Verpackungen. Nach jahrelangem Gezerre hat der Bundestag am Freitag eine staatliche Kennzeichnung beschlossen, an der man beim Fleischkauf die Bedingungen in der Tierhaltung erkennen kann. Noch 2023 will Agrarminister...