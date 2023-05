Deutschlandticket: Studierende sollen es bald für 29,40 Euro erhalten

Studierende sollen das Deutschlandticket demnächst günstiger erhalten. Es soll für 29,40 Euro als vergünstigtes Semesterticket bundesweit an allen Hochschulen angeboten werden, wie das sächsische Verkehrsministerium in Dresden am Donnerstag ankündigte. Darauf habe sich die Länderarbeitsgruppe zur Tarifentwicklung geeinigt, teilte das Ministerium...