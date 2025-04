Berlin/​Chemnitz 9 min.

Junge Deutsche und die Bundeswehr: Zwischen Pflicht und Freiwilligkeit - kann das klappen?

Militärexperten schätzen, dass Russland in fünf bis acht Jahren in der Lage ist, Staaten der Nato anzugreifen. Deshalb baut man die Bundeswehr um, stellt den Fokus wieder auf Verteidigung des eigenen Landes, wie im Kalten Krieg. Ein neuer Wehrdienst soll helfen. Doch geht das alles so schnell? Militärexperte Gustav Gressel ist skeptisch.