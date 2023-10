Greta Thunberg verbreitet globalen Streikaufruf gegen "Genozid in Gaza"

Ein propalästinensischer Instagram-Eintrag der Klimaschutzaktivistin sorgt für Diskussionen. Es ist nicht die erste umstrittene Stellungnahme aus der Bewegung "Fridays for Future" zum eskalierenden Nahostkonflikt.

Die Klimaaktivistin Greta Thunberg stellt sich im Nahostkonflikt auf die Seite der Palästinenser und sorgt mit einem Aufruf zum "Globalen Generalstreik gegen den Genozid in Gaza" für eine breite Debatte auf Social-Media-Kanälen. Im Status ihres Instagramprofils teilte die 20-jährige Schwedin und Gründerin der Bewegung "Fridays for Future" am...