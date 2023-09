Kleiderordnung an deutschen Schulen? Warum für den Bundeselternrat Helene Fischer kein Vorbild ist

Löcher in der Hose, das Oberteil bauchfrei - geht es nach dem Bundeselternrat, sollte das in Zukunft verboten werden.

Hosen mit Löchern sind nicht immer kaputt. Das soll so sein. Das trägt man wirklich. Spätestens seit Udo Jürgens 1982 seinen Traum besang, in zerrissenen Jeans nach New York und San Francisco zu fahren. Oder Helene Fischer vor zehn Jahren trällerte, mit zerrissenen Jeans um die Häuser zu zieh'n. Man nennt sie "destroyed" (zerstört) oder...