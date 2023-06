Migrationsrat warnt vor Asylreform

Unmittelbar vor dem entscheidenden Treffen der EU-Innenministerinnen und -Innenminister zur geplanten Asylreform wird die Kritik an den vorliegenden Vorschlägen lauter. Am Mittwoch äußerte sich der Rat für Migration in Berlin zu den Plänen. Es sei besser, ganz auf eine Reform zu verzichten, als diese durchzusetzen, so die Haltung der mehr als 200...