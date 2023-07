Museum in Bonn muss Verträge zum legendären "Schabowski-Zettel" offenlegen

Bonn/Berlin.

Das Haus der Geschichte in Bonn muss der "Bild"-Zeitung Einsicht in die Kopien der beiden Kaufverträge des "Schabowski-Zettels" gewähren. Mit dieser Entscheidung gab das Verwaltungsgericht Köln am Donnerstag der Klage eines "Bild"-Journalisten mit Verweis auf das Informationsfreiheitsgesetz recht (AZ.: 13 K 5228/19), wie eine Sprecherin des Gerichts am Freitag dem Evangelischen Pressedienst (epd) bestätigte. Das Urteil vom Donnerstag ist noch nicht rechtskräftig.