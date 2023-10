Musste Alice Weidel "untertauchen" - oder war sie eher im Urlaub?

AfD-Chefin Alice Weidel verzichtete auf einen Wahlkampfauftritt am Tag der Deutschen Einheit - laut eines Sprechers im Zusammenhang mit Hinweisen auf eine mögliche Bedrohung. Angeblich dürfe sie ein Safe House nicht verlassen. Zu der Zeit war sie allerdings auf Mallorca.

AfD-Chefin Alice Weidel hält sich nach Angaben ihres Sprechers Daniel Tapp nach einem Polizeieinsatz im Zusammenhang mit einer mutmaßlichen Bedrohungslage aktuell auf Mallorca auf. Er bestätigte am Mittwochabend einen «Spiegel»-Bericht, wonach Weidel am Dienstag, dem Tag der Deutschen Einheit, in einer Ortschaft an der mallorquinischen...