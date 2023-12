Peek & Cloppenburg dementiert Interesse an Galeria

Wie geht es weiter mit der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof? Die Hoffnung, der angeschlagene Modehändler aus Düsseldorf könnte zur Rettung für 17.000 Mitarbeiter werden, hat sich zerschlagen.

Düsseldorf/Chemnitz. Übernimmt jetzt eine angeschlagene Modekette die Galeria-Standorte in Deutschland? Das hatte ein Bericht der Bild-Zeitung nahegelegt. Nach der Insolvenz der Signa Holding des österreichischen Unternehmers René Benko sollte nach Bild-Informationen Peek & Cloppenburg (P&C) aus Düsseldorf die Galeria-Standorte mitsamt ihren rund 17.000 Beschäftigten übernehmen. Doch diese Hoffnung hat sich zerschlagen. Gegenüber dem „Handelsblatt“ hat P&C die Darstellung in den Medien hart dementiert: „Wir können die Berichterstattung über die Übernahme der Warenhauskette Galeria nicht bestätigen“, wird P&C im „Handelsblatt“ zitiert.

Ex-Galeria-Chef Fanderl laut „Bild“ zentrale Figur

Eine wichtige Rolle dabei sollte laut „Bild“ Manager Stephan Fanderl spielen. Der „Strategiechef“ von Peek & Cloppenburg war bis Mitte 2020 Chef von Galeria. Laut Springer-Blatt einer der besten und härtesten Handelsmanager Deutschlands.

Das angeschlagene Modeunternehmen aus Düsseldorf musste seit dem Frühjahr ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung durchführen, entließ 300 Mitarbeiter. Das „Handelsblatt“ berichtet hingegen, dass Fanderl zum Jahresende das Unternehmen verlässt. Gründe für seinen Abgang seien nicht genannt worden.

200 Millionen für Modernisierung der Galeria-Standorte

P&C hatte das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung inzwischen abgeschlossen. Trotzdem wäre eine Galeria-Übernahme wohl ein kaum zu stemmendes Unterfangen: Die angeschlagenen Düsseldorfer müssten 200 Millionen Euro aufbringen, um zahlreiche Galeria-Standorte zu modernisieren. Geld, das eigentlich Signa Anfang kommenden Jahres in die Hand nehmen wollte. Doch in der eigenen Insolvenz dürfte das schwierig werden. Insgesamt schuldet Signa seinen Gläubigern nach Bild-Angaben über eine Milliarde Euro.

Übrigens: In Deutschland gibt es zwei Unternehmen namens Peek & Cloppenburg, eines mit Sitz in Düsseldorf, das andere in Hamburg. Laut Wirtschaftswoche sind sich die beiden in herzlicher Abneigung verbunden. (phy/cul)