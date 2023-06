Sächsische Ärztin fälschte Corona-Atteste: Polizei durchsucht bundesweit Wohnungen und Praxen

Nach der Festnahme einer Ärztin aus dem Raum Dresden wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs im Zusammenhang mit der Coronapandemie hat die Polizei jetzt im großen Stil Wohnungen und Praxen in ganz Deutschland durchsucht. An den Einsätzen in 142 Objekten in Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen, Berlin, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz,...