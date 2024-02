Servus, Schnee! Das endgültige Aus für den Skibetrieb am Jenner

Als erstes Gebiet in den Bayerischen Alpen schließt Schönau am Königssee seine Piste - komplett. Ein gewaltiger Einschnitt: Wegen des Klimawandels wird es immer wärmer, da helfen auch keine Schneekanonen.

„Der Jenner war unser Skiberg“, erinnert sich Rudi Keller, 83 Jahre alt. „Wir sind immer am Morgen vor neun rauf. Da war der Schnee noch so frisch. Da war es schön, Ski zu fahren.“ Der Architekt in Rente hat sein Leben in Schönau am Königssee verbracht, der Jenner ist der Hausberg. Schönau liegt noch ein paar Kilometer südöstlich von...