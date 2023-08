"Staat darf Transgeschlechtliche nicht länger wie Kranke behandeln": Was das neue Selbstbestimmungsgesetz bringt

Gesetzentwurf soll Trans-, Intersexuellen und Nicht-Binären erleichtern, Name und Geschlecht auf dem Amt ohne viel Aufwand ändern zu lassen. Nicht alle halten das für gut. Doch Laura Dobritz aus Freiberg findet es klasse.

"Das ist schon ein Quantensprung", sagt Laura Dobritz. Was die Freibergerin meint, ist das am Mittwoch vom Bundeskabinett auf den Weg gebrachte Selbstbestimmungsgesetz. Es soll das bisherige Transsexuellengesetz ablösen und den Wechsel eines behördlich eingetragenen Geschlechts erleichtern. Künftig soll jeder in Deutschland Geschlecht und...