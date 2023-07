Was Lindner im Bundeshaushalt einplant und was nicht

Aktivisten der Entwicklungsorganisation One lassen vor dem Reichstagsgebäude in Berlin zwei Ballons mit den Konterfeis von Kanzler Olaf Scholz (links) und Finanzminister Christian Lindner (rechts) aufsteigen. Mit der Aktion "#LuftNachOben" soll die Bundesregierung an ihre entwicklungspolitischen Versprechen erinnert werden. Foto: Christian Ditsch/imago