20 Jahre Flut

Flöha 7 min.

Freier Autor erinnert sich: Wie ich die Flut in Flöha, Niederwiesa, Erdmannsdorf erlebte

Land unter - eine Region versinkt in Wassermassen: In diesen Augusttagen jährt sich die Jahrhundertflut. In der Region Flöha hat sie tiefe Spuren hinterlassen. Christof Heyden erinnert sich an seinen Einsatz.