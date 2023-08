Nina Kummer über Schockwellen aus Tupperware (Reloaded)

Wohin mit dem Pausenbrot?

Als ich kürzlich die Nachrichten las, stockte mir vor Schreck der Atem: Der Kultmarke Tupperware droht die Pleite, die Firma hat Insolvenz angemeldet. Beim Lesen dieser Trauergeschichte zogen sofort nostalgische Bilder an meinem geistigen Auge vorbei. Ich wurde in meiner Grundschulzeit zurückkatapultiert, in der man gemobbt wurde, als man in der Brotbüchse keine Schokoriegel, sondern nur Möhrensticks hatte. Viele Kinder brachten ihre Pausenbrote in irgendwelchen Plastikbehältern mit, einige gar in leeren Keksdosen. Aber die, die Original Tupperdosen hatten, kamen auch mit stylischem Ranzen, passend zur Sport- und Federtasche: Sie waren beliebt!

Wie sieht die Zukunft auf deutschen Schulhöfen aus, ohne Tupperware? Was soll künftig darüber entschieden werden, welchen Platz man in der Klassenhierarchie einnimmt? Überhaupt, was macht das mit unserer Gesellschaft? Wird man die Lücke je schließen können, die das Verschwinden der Tupperware reißen wird? Wie sollen die Eltern der Tupper-Kinder je wieder Spaß haben, wenn man ihnen die Tupper-Partys nimmt? Wie sollen sie feiern, ohne vom Tupperware-Vertreter Topf-Ausschaber, Drei-Stock-Brotbüchsen oder Salatschleudern verkauft zu bekommen?