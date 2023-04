Aschenbecherweine

Sommelier Silvio Nitzsche über Rauchgeschmack in Weinen und woher er kommt

"Echte Flammen, echter Geschmack!", so wirbt eine nicht unbekannte Fast-Food-Kette für den einzigartigen Geschmack ihrer Produkte. Was bei Burger gewollt ist, ist in einem anderen Segment eine katastrophale Begleiterscheinung. Derzeit gibt es in vielen Ecken unserer Weinwelt Winzer, die mit einem untypischen Rauchgeschmack in ihrem Wein zu kämpfen haben. Wenn Nahrungspflanzen bei einem Waldbrand unkontrolliert Rauch ausgesetzt werden, kann dies jedoch zu einem enormen Qualitäts- und Wertverlust führen.

Der Rauch lässt den später gekelterten Wein ungenießbar werden. Tückisch ist dabei, dass man den Trauben vor der Verarbeitung die Schädigung nicht ansieht, sondern dass der geschmacksergebende Prozess erst bei Weinherstellung in Gang gesetzt wird. So wie im letzten Jahr in der Sächsischen Schweiz ist es weltweit zu erheblichen Waldbränden gekommen. Waldbrände und Buschfeuer haben die Erde oft nahe bekannter Weinbaugebiete befeuert und zunehmend zu Beeinträchtigungen der dortigen Traubenqualität geführt. Nicht hier in Sachsen, dafür waren die Brände zu weit entfernt.

Anders sieht es allerdings westlich von uns aus. Waldbrände häufen sich in Südeuropa, im Bordeaux, in Südamerika und auch an der Westküste der USA. Sorten wie Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc mit ihren großen Trauben und kleinen Beeren haben eine größere Schalenoberfläche, was sie noch anfälliger für Rauchkontaminationen macht.

Zum Technischen. Der unerwünschte Rauchgeschmack, der auch als "Asche" oder "Aschenbecher" bezeichnet wird, beruht auf methylierten und methoxylierten Phenolen wie Guajacol und Syringol. Diese flüchtigen und deshalb für Rauch typischen Verbindungen werden, nachdem sie in die Traube eingedrungen sind, glucosidiert und sind danach geschmacklich nicht mehr wahrnehmbar. Während der Gärung des Mostes spalten Glucosidasen der Hefe diese Glucoside und setzen die Phenole wieder frei; oft ist ein solchermaßen kontaminierter Wein ungenießbar.

Forscher der Oregon State University haben einen chemischen Marker für Rauchgeschmack in Weinen entdeckt, der durch Waldbrände entstehen kann. Dieser wurde bisher auf eine Klasse von Verbindungen zurückgeführt, die als flüchtige Phenole bekannt sind. Sie erlaubten aber keine genauen Bestimmungen über das Ausmaß des Rauchgeschmacks, da sie diesen nicht einheitlich hervorrufen. Das Team um Elizabeth Tomasino hat nun Thiophenole, schwefelhaltige Verbindungen, als eindeutigen Indikator für Rauchgeschmack in Weinen identifiziert.

Bei sensorischen Untersuchungen wurde ihr Geschmack als verbrannt und fleischig beschrieben. Thiophenole kommen normalerweise nicht in Wein vor, sondern eher in Fisch und Fleisch. Biotechnologen der Technischen Universität München haben nun herausgefunden, dass die Resveratrol-Glucosyltransferase für die Fixierung der Rauchphenole verantwortlich ist. Sie kommt in relativ großen Mengen in den Weinblättern und -trauben vor.

Diese Erkenntnis könnte dazu motivieren, gentechnisch veränderte Weinreben zu züchten. In Ländern wie den USA und Australien, die den Anbau solcher Nutzpflanzen erlauben und zudem häufig von Waldbränden betroffen sind, ließe sich so der Weinbau sicherer machen. Was ich persönlich jedoch auf keinen Fall gutheißen möchte. Denn wie weit sollen wir uns noch den Symptomen widmen, statt an den Ursachen zu arbeiten?

Silvio Nitzsche ist Sommelier und betreibt in Dresden die WeinKulturBar.