Aus bei „The Masked Singer“: Ruth Moschner ist in der neuen Staffel nicht mehr dabei

Seit 2019 gehörte Ruth Moschner zum Rateteam der ProSieben-Show „The Masked Singer“. Im April startet die neue Staffel. Ohne Moschner, aber mit neuen, bekannten Gesichtern.

München. Welches prominente Gesangstalent verbirgt sich hinter Igel, Werwolf oder Zebra? Das fragen sich nicht nur die Zuschauer der ProSieben-Show "The Masked Singer" seit Jahren, sondern auch die Mitglieder des Rateteams. Von Anfang an (bis auf Staffel 3) als ständiges Mitglied des Teams mit dabei: Ruth Moschner (47). Doch damit ist in der neuen Staffel Schluss!

Anfang April feiert die inzwischen zehnte Staffel der Musik- und Rate-Show Premiere, doch dann dürfte vielen Zuschauern ein lieb gewonnenes Gesicht fehlen: Ruth Moschner ist nicht mehr Teil des Rateteams.

Sehen die Fans Ruth Moschner wieder?

Wie der Sender ProSieben mitteilt, bilden Moderatorin Palina Rojinski (38) und Schauspieler Rick Kavanian (53) die ständigen Mitglieder, neben den beiden nimmt dann jede Woche ein wechselnder Rategast Platz. Sender-Chef Hannes Hiller bedankt sich in einer Mitteilung seines Hauses bei Moschner für "Deinen Einsatz, Deinen Spaß und Deine wilden Spekulationen".

Sehen die Fans der Show Moschner nun nie mehr? Hiller lässt eine Hintertür offen: In der Show sei alles möglich. "Ich freue mich auf ein Wiedersehen - egal ob am Ratepult oder sogar auf der ‚Masked Singer‘-Bühne." Nach all den Jahren des Ratens dürfte die 47-Jährige sicherlich Spaß daran haben, mal die Seiten zu wechseln.