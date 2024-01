Bei Markus Lanz: Grünen-Chefin Ricarda Lang hat keine Ahnung, wie hoch die Durchschnittsrente ist

Er fasst erneut nach: „Sie als Chefin der Grünen würden sagen: Wir als Grüne haben bei dem Thema Migration nichts falsch gemacht?“ Lang entgegnet: „Niemand hat bei keinem Thema was falsch gemacht.“ Lanz genervt: „Nee, nee, das ist die Floskel aus Textbausteinen.“ Die 29-Jährige weicht weiter aus, schließlich schaltet sich Michael Bröcker ein. In Sachen Migration habe es bei den Grünen eine „Wünsch-Dir-was-Rhetorik“ gegeben, etwa von einem kommenden Wirtschaftswunder sei gesprochen worden.

Die Grüne blockt ab: „Das würde ich bei diesem Thema nicht sagen.“ Deutschland habe sich lange nicht mit seiner Rolle als Einwanderungsland auseinandergesetzt. Migration sei behandelt worden als etwas, was einem passiert, „was man aushalten muss“. Wieder geht Lanz dazwischen, fordert: „Bitte nicht in Details verlieren.“

Erstmals interessant wurde es bei Minute 25: Da ging es Lanz ums Thema Migration mit Blick auf die vergangenen zehn Jahre. Er fragte die Grünen-Politikerin: „Haben Sie bei dem Thema etwas nicht sehen wollen, was Sie aus ideologischen Gründen nicht sehen wollten?“ Lang setzt zur Antwort an: „Auf der einen Seite passiert ja gerade ganz viel im migrationspolitischen Bereich, sowohl in der Frage wie wir Fachkräfte anwerben…“ Lanz grätscht dazwischen: Das sei nicht das Thema. „Jetzt, aktuell. Ich rede von den letzten zehn Jahren“, bleibt der Moderator behaarlich. Er setzt nochmals an: „An welchem Punkt würden Sie selbstkritisch sagen: Das haben wir komplett falsch eingeschätzt?“

Doch der Reihe nach: Am Dienstag ging’s bei Lanz unter anderem um den Zustand der deutschen Demokratie, die Krise der Ampel und die Strategie der Grünen für das Jahr 2024. Zu Gast waren neben Grünen-Chefin Lang (O-Ton Lanz: „Ein Job, der im Moment wahrscheinlich nicht vergnügungssteuerpflichtig ist“) die Journalisten Michael Bröcker – der 47-Jährige ist Chefredakteur Table.Media – und Elmar Theveßen, dem Leiter des ZDF-Studios Washington , sowie Asien-Experte Adrian Geiges.

Am Dienstagabend war Grünen-Chefin Ricarda Lang bei ZDF-Talker Markus Lanz zu Gast – und erntete dafür im Netz reichlich Kritik. Grund dafür: Eine Frage des 54-Jährigen an Lang und ihre Antwort darauf.

Der entscheidende Moment der Sendung: Lanz (l.) will wissen, wie hoch die durchschnittliche Rente in Deutschland ist. Lang (Mitte) muss schließlich raten. Bild: Screenshot: ZDF/Markus Lanz

Lanz will wissen: Wie hoch ist die Durchschnittsrente?

Bröcker im Angriffsmodus: „Es ist eine willkürliche, es ist eine irrationale und es ist eine sehr ‚Wünsch-Dir-was‘-Politik gemacht worden in der Migrationsfrage.“ Auch dürften Äußerungen von Grünen-Politikern in Sachen Begrenzung der Zuwanderung „gar nicht zum Standardrepertoire gehören, weil das dann schon ausgrenzend ist“. Und: „Dass Menschen in die Sozialsysteme einwandern, wird negiert bei Euch.“

In Minute 52 schließlich kommt der Moment, über den sich das Netz sprichwörtlich das Maul zerreißt: Lanz will von der 29-Jährigen wissen, wie hoch die Durchschnittsrente in Deutschland ist. Lang ist stellvertretendes Mitglied im Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales. Dort geht’s um Politikbereiche wie Arbeitsmarktpolitik, Arbeitslosenförderung - und Rente. Doch die Grüne muss passen.

Die Zahl kenne sie nicht, eine konkrete Idee habe sie nicht. Schließlich rät sie: „Ich würde davon ausgehen, dass wir um die 2000 Euro liegen…“ Lanz fragt ungläubig: „Durchschnittsrente?“ Lang nickt.

Dann tischt er ihr die tatsächliche Zahl auf: „1543 Euro. Nach 45 Jahren Arbeit.“

Userin fordert: Lang solle mal von 1550 Euro brutto leben

Anschließend war im sozialen Netz Stimmung, der Hashtag #RicardaLang war auch am Mittwochmorgen noch auf Platz 2 der Trends auf X (ehemals Twitter). „Das Schlimmste ist ja, dass viele Leute nicht mal 2000 Euro durch ihre Arbeit verdienen, geschweige denn als Rente!“, kommentiert eine Userin. Lang sollte mal von 1550 Euro im Monat brutto leben, fordert sie.

Ein anderer notiert: „Ricarda Lang zeig, das ganze Debakel der Grünen-Politik in Berlin. Arrogant, inkompetent und die Bürger sind ihnen ganz egal.“ Derweil kommentiert wiederum ein weiterer User: „Vielleicht wachen einige aus der Ricarda-Lang-Fan-Bubble jetzt auf. Sie ist nicht kompetent genug. Sie hat keine Ahnung, wie es in den unteren und mittleren Schichten unserer Gesellschaft aussieht.“

Übrigens: Rentenbezieher müssen von ihrer Rente auch noch Abgaben für Kranken- und Pflegeversicherung zahlen. Zusätzlich werden auf die Bruttorente Steuern fällig. (phy)