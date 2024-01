Überraschung bei ZDF-Talker Markus Lanz: Rechtsextremist baute Kontakt zu Sahra Wagenknecht auf

Das Geheimtreffen von AfD-Politikern, Rechtsextremen und Unternehmern war am Mittwoch Thema bei Lanz. Und es kam raus: Sahra Wagenknecht mailte über lange Zeit mit einem der Initiatoren des Potsdamer Treffens - und war mit ihm essen.

Hamburg/Chemnitz.

Aus dem Stand 13 Prozent für das „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW) in Brandenburg, satte 17 Prozent in Thüringen: Die jüngsten Landtagswahl-Umfragen vom Donnerstag des Meinungsforschungsinstitutes Insa sehen für die ehemalige Linken-Politikerin Wagenknecht gut aus. Am Mittwochabend saß die 54-Jährige in der Talksendung bei Markus Lanz. Themen: Das neugegründete BSW sowie die „Correctiv“-Enthüllungen zum Treffen zwischen AfD-Politikern, Rechtsextremen und Unternehmern in Potsdam vergangenen November. Neben Sahra Wagenknecht zu Gast: die Journalisten Marcus Bensmann („Correctiv“-Reporter) und Robin Alexander, stellvertretender Chefredakteur der „Welt“.