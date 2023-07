Böse Überraschungen im Tauchboot auf dem Weg nach ganz, ganz unten

Die Tragödie um das Tauchboot "Titan" zeigt einmal mehr, wie gefährlich und menschenfeindlich die Tiefsee sein kann. Auf dem Weg zum Wrack des weltberühmten Luxusdampfers "Titanic", das in einer Tiefe von 3803 Metern im eiskalten Wasser des Nordatlantiks liegt, war die "Titan" vor vier Wochen, am 18. Juni, implodiert. Alle fünf Menschen an...