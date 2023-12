Das Morgengrauen

Warum auch Vögel das Singen und Zwitschern üben müssen

Im Morgengrauen, bei geöffnetem Fenster, können Singvögel tüchtig nerven. Ja, sie singen gern, trällern, was ihre kleinen Kehlen hergeben. Sie tun das, um Weibchen zu beeindrucken, meinetwegen. Aus der Perspektive des kuschligen, warmen Bettes möchte man jedoch so manches Mal in die Vorgärten und Parks rufen: „Liebes Amsel-, Meisen- oder...