Die unendliche Langsamkeit

Sie sind Stars in Ton, in Plüsch oder als Hartplastik: Schildkröten. In echt wirken sie wie aus der Zeit gefallen - es macht einen Teil ihrer Faszination aus. Am 23. Mai wird der Welt-Schildkröten-Tag gefeiert. Damit wird auf ihre Gefährdung etwa durch den dramatischen Verlust ihrer Lebensräume oder den Klimawandel aufmerksam gemacht.