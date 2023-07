"Frei erfundener Schwachsinn": Jörg Kachelmann geht nach Waldbrand-Interview auf Journalistin los

Der Moderator und Unternehmer Jörg Kachelmann (65) hatte lange Jahre bei der MDR-Sendung "Riverboat" seinen Charme spielen lassen. Twitter-User kannten derweil eine deutlich uncharmantere Seite von ihm. Nun war es mal wieder soweit.

Nun zog der Österreichische Rundfunk (ORF) den Unmut des 65-Jährigen auf sich. Genauer: Elke Ziegler aus der Wissenschaftsredaktion des zum ORF gehörenden Senders Ö1. Ziegler war anlässlich der verheerenden Waldbrände in Griechenland am Montag zu Gast im Ö1 Mittagsjournal. Dort wurde sie gefragt, ob die dortige Hitzewelle, Trockenheit und Brände ein Einzelereignis oder im Zusammenhang mit dem Klimawandel zu sehen seien.

"Eine Hitzewelle mit Extremtemperaturen jenseits der 40 Grad Celsius trocknet nicht nur Böden und Wälder aus, die Oberfläche wird auch extrem heiß, sodass es vermehrt zu Selbstentzündungen kommt.", sagt @elke_zieglerhttps://t.co/F0fUzNHEoGpic.twitter.com/2NrZZguWKR - Ö1 Journale (@oe1journale) July 24, 2023

Die Antwort Zieglers: "Eigentlich beides." Denn: "Eine Hitzewelle mit Extremtemperaturen jenseits der 40 Grad Celsius trocknet nicht nur Böden und Wälder aus, die Oberfläche wird auch extrem heiß, sodass es vermehrt zu Selbstentzündungen kommt - oder eben wenn Brände gelegt werden sollten, dann verbreiten sie sich auch sehr schnell." Der Sender teilte einen Link zu dem Gespräch anschließend auf Twitter - und damit begann der Ärger für Ö1 und Elke Ziegler.

Kachelmann: Ziegler lügt oder hat keine Ahnung

Denn an der Vorstellung einer "Selbstentzündung" kam rasch Kritik auf. So schrieb etwa ein User "Wie kann man als 'Wissenschaftsjournalistin' solchen Unfug von sich geben?" Ein anderer wurde deutlicher: "'Selbstentzündung' bei weit unter 200°C. Wollt ihr mich verarschen?" Wiederum ein weiterer User sprach Ziegler direkt an: "Wollen Sie das kurzfristig korrigieren, Elke Ziegler, oder solch depperte Aussagen stehenlassen und damit dauerhaft assoziiert sein?"

Schließlich entdeckte Jörg Kachelmann den Tweet - und hielt mit seiner Meinung nicht lange hinterm Berg. Die Aussagen von Ziegler? In seinen Augen "frei erfundener Schwachsinn". Und: "Es brennt nichts, bevor 250-300 Grad erreicht werden." Für den 65-Jährigen steht fest: "Frau Ziegler lügt oder hat einfach ganz besonders sehr keine Ahnung."

Danke für das freundliche Feedback und die Berücksichtigung des gesamten Gesprächs. Ich habe im gleichen Satz gelegte Brände und andere äußere Faktoren erwähnt. Und darüber hinaus noch über Attributionsforschung und die Meere gesprochen. Aber macht nix, Aufregung muss sein! - Elke Ziegler (@elke_ziegler) July 24, 2023

Daraufhin meldete sich die Angesprochene selbst zu Wort - unter dem Tweet. Ziegler bedankte sich "für das freundliche Feedback und die Berücksichtigung des gesamten Gesprächs" und stellte klar: "Ich habe im gleichen Satz gelegte Brände und andere äußere Faktoren erwähnt. Und darüber hinaus noch über Attributionsforschung und die Meere gesprochen. Aber macht nix, Aufregung muss sein!"

Kachelmanns Rückantwort: "Es gibt keine geheimnisvolle 'Selbstentzündung'. Einfach keinen völligen Blödsinn erzählen, vielen Dank."

Ö1 Journale entschuldigt sich

Bei Ö1 Journale zog man derweil angesichts des Gegenwinds schließlich die Reißleine und schaltete die Kommentarfunktion ab. "Wir entschuldigen uns für die missverständliche Formulierung", tweetete der Sender. "Die Bezeichnung 'Selbstentzündungen' war nicht richtig. Wir möchten aber auch darauf hinweisen, dass das hier verkürzte Zitat aus einem längeren Gespräch stammt, in dem genauer auf das Thema eingegangen wurde."

Doch zu spät: Kachelmann hatte sich längst in das Thema verbissen. Und so legte er nach, teilte einen Tweet von sich mit folgender Einleitung: "Nochmal ganz besonders für die Schwurbelabteilung in @oe1journale mit @elke_ziegler." Sogenannte "Selbstentflammung" ist demnach für den Wetterexperten "völlig bescheuerte Dummphantasie aus Dachschaden-Ländern".

Nochmal ganz besonders für die Schwurbelabteilung in @oe1journale mit @elke_ziegler.



Eine Welt, in der einfach die Physik umphantasiert, wie sie mag, werden wir im Kampf gegen die #Klimakrise nicht erfolgreich sein können. https://t.co/3jIlzOtWK9 - Jörg @kachelmann@meteo.social (@Kachelmann) July 24, 2023

Bleibt zu hoffen, dass sich nach all den warmen Worten im Netz zum Thema Waldbrand nun so manch erhitztes Gemüt abkühlt...