Hitze und Trockenheit: Experten rechnen mit neuen Rekorden

In Süddeutschland kann das Thermometer am Dienstag an der 40-Grad-Marke kratzen. Nach einer kurzen Abkühlung geht es zum Ende der Woche schon wieder aufwärts.

Der Sommer des Jahres 2023 ist auf Rekordkurs. Das sagt Wetterexperte Dominik Jung vom Portal www.wetter.net. Am Dienstag erwartet Jung neue Höchstwerte. Im Südwesten Deutschlands könnten die Thermometer demnach an der 40-Grad-Marke kratzen. Weitere Dienste teilen diese Einschätzung. Am Dienstagabend scheinen von Frankreich kommend schwere...