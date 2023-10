Karel Gott: Zum Todestag des Prager "Biene Maja"-Sängers dürfen sich die Fans auf eine Überraschung freuen

Geplant ist die Öffnung des Hauses für die zweite Jahreshälfte 2024, wie Ivana Gottova auf Facebook mitteilte. "Ich habe zusammen mit meinen Töchtern beschlossen, dass wir zu Karels nicht mehr erlebtem 85. Geburtstag und dem fünften Jahrestag seines Abschieds unser Haus in der Straße Nad Bertramkou zugänglich machen", schreibt sie in dem Post.

Nun will seine Witwe Ivana die Fans der "Goldenen Stimme" aus der "Goldenen Stadt" noch einmal ihrem Idol sehr nahe kommen lassen: Zum Todestag im kommenden Jahr will die 47-Jährige die Privaträume des Schlagerstars der Öffentlichkeit zugänglich machen.

Karel Gott hatte seine Prager Villa in der "Nad Bertramkou" geliebt. Von 1974 bis zu seinem Tod am 1. Oktober 2019 verbrachte er dort viel Zeit zuletzt mit seiner Frau Ivana, die er im Januar 2008 geheiratet hatte. Gemeinsam bekamen sie zwei Töchter, die heute 17 und 15 Jahre alt sind. In der Villa zeugen noch immer viele Einrichtungsgegenstände von seinen Liedern, die ihn unsterblich machten.

"Ihr werdet unsere geliebte Villa authentisch so sehen, wie mein Mann von 1974 bis 2019 darin gelebt hat. "Ich weiß, dass er sich sehr darüber freuen würde, dass unser gemeinsames Familienhaus der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird." Über Details wie Öffnungszeiten oder Eintrittspreise wolle sie in den nächsten Tagen informieren.

Bericht: Karel Gotts Witwe will nur einige persönliche Dinge mitnehmen

Am 1. Januar 2008 hatte Karel Gott die 37 Jahre jüngere Ivana, die er nach eigener Aussage bei einer Miss-Wahl kennengelernt hatte, geheiratet. Ivana selbst und ihre beiden Töchter wollen offenbar nicht mehr in der Villa leben. Medienberichten zufolge will sie nur eine Reihe persönlicher Gegenstände aus dem Haus mitnehmen. Karel Gotts Preise sollen aber auf jeden Fall in der Villa bleiben. So ist Karel Gott allein mehr als 40 Mal mit der "Goldenen Nachtigall", dem Publikumspreis der Tschechoslowakei, ausgezeichnet worden. In Deutschland konnte er 2017 für sein Lebenswerk den Medienpreis die "Goldene Henne" im Empfang nehmen.

Nicht die ganze Familie ist von der Idee begeistert

Von der Idee Ivana Gottovas, die Privaträume des Sängers für Besucher zugänglich zu machen, sollen aber nicht alle Familienangehörigen begeistert sein. So soll Dominika Gottova (50), Karels älteste Tochter aus einer früheren Beziehung, nicht damit einverstanden sein, wie die "Bild" berichtet. Sie wünsche sich ein Museum zu Ehren ihres Vaters, "aber an einem anderen Ort, nicht in den Privaträumen", wird sie zitiert.