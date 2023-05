Loreen aus Schweden gewinnt den Eurovision Song Contest aus Liverpool - Deutschland wird Letzter

Lord Of The Lost auf enttäuschendem Platz 26 - Finnland siegt beim Publikum und wird Zweiter

Loreen aus Schweden gewinnt den 67. Eurovision Song Contest (ESC) 2023 in Liverpool mit dem Pop-Song "Tattoo" und einer spektakulären Bühnenshow. Die deutsche Metal-Band Lord Of The Lost landet mit "Blood & Glitter" auf dem letzten Platz.

Für Loreen ist es der zweite Sieg beim ESC. Bereits 2012 siegte die heute 39-Jährige aus Stockholm mit dem Titel "Euphoria", der danach zum internationalen Hit wurde. Hinter "Tattoo" steckt das gleiche Erfolgsteam. Schweden hat damit zum siebten Mal den ESC gewonnen und zieht damit mit Irland gleich, die bisher ebenfalls so oft siegreich waren. Zudem ist es erst das zweite Mal, dass derselbe Act den ESC gewonnen hat. Zuvor gelang dies nur Johnny Logan aus Irland (1980 mit "What's Another Year" und 1987 mit "Hold Me Now").

Sängerin Loreen ging als Favoritin ins Rennen und wurde auch von den Buchmachern seit Wochen an der Spitze gesehen. Am Ende konnte sie 583 Punkte einheimsen. Ihre stärkste Konkurrenz war der schräge Rapper Käärijä aus Finnland mit "Cha Cha Cha". Er gewann zwar das Publikumsvoting, landete durch die Jurypunkte aber insgesamt auf Platz 2.

Im vergangenen Jahr hatte die Band Kalush Orchestra mit "Stefania" aus der Ukraine gewonnen. Als Gastgeber für das kriegsgebeutelte Land sprang das Vereinigte Königreich ein, die im letztjährigen Wettbewerb mit Sam Ryder und "Spaceman" nur knapp den Sieg verpassten. Liverpool bot im Rahmenprogramm eine spektakuläre Show mit einer gelungenen Mischung aus britischen und ukrainischen Künstlern, aber auch zahlreichen früheren ESC-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern.

Auch das Wettbewerbsfeld war wohl so vielseitig wie lange nicht mehr. So gab es tanzbaren Chanson aus Frankreich von La Zarra, traditionelle Flamencoklänge aus Spanien von Blanca Paloma, eine verrückte Parodie auf Diktatoren aus Kroatien von Let 3 oder eben Dark-Rock in roten Latex-Outfits von Lord Of The Lost aus Deutschland. Die fünf Jungs aus Hamburg konnten nur 18 Punkte einheimsen und landeten wieder mal ganz hinten. Die deutsche Jury, unter der Leitung von Katja Ebstein, vergab ihre 12 Punkte an Sieger Schweden. Punktesprecher war anders als in den Jahren zuvor nicht Barbara Schöneberger, sondern Moderator Elton. Außerdem verabschiedet sich Kult-Kommentator Peter Urban nach 25 Jahren vom ESC. Wer sein Nachfolger wird, steht noch nicht fest.