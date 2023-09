Mann, siehst du gut aus!

Wie das mit dem Schöntrinken funktioniert

Der Mensch hat zwei Augen. Zwei Arme. Zwei Beine. In der Regel. Und noch so manches an Zweierlei. Das eine Teil sitzt links. Das andere rechts. Und ist wie ein Spiegelbild angeordnet. Symmetrisch also. Weshalb Menschen die Symmetrie nicht nur mögen, sondern von ihr abhängig machen, ob sie etwas oder jemanden schön finden oder nicht.

Man kennt das ja von Volksfesten. Erst eine Maß. Dann eine zweite. Schon tanzt man auf den Tischen. Und die Welt drumherum samt aller Festzeltfreunde sind einfach nur eines. Schön! So schööööön! Das wird dann "schöntrinken" genannt - ein Begriff, der sogar im Duden steht. Also muss ja etwas dran sein an diesem Phänomen, dieser Wirkung, die der Alkohol hervorzurufen scheint. Da fallen massenhaft Hemmungen, Regeln, Konventionen. Und die Fähigkeit schwindet, sein Gegenüber objektiv einschätzen zu können.

Trinken im Dienst der Wissenschaft - und noch Alkohol dazu? Ja, das gibt es. Bereits vor zwanzig Jahren haben Forscher von der Universität Glasgow das "Schöntrinken" untersucht. Für die Studie der Psychologen wurden 40 nüchterne und 40 angetrunkene Studenten, Männer und Frauen, gebeten, einen Blick auf 114 Armbanduhren sowie auf 118 Porträtfotos zu werfen. Und tatsächlich: Im Schnitt fanden die Alkoholisierten die Uhren im Schnitt schöner, allerdings nur geringfügig. Bei den zu beurteilenden Gesichtern dagegen war das Ergebnis glasklar: Mit dem Schöntrinken stieg die Quote des Schön- und Schöner-Findens - und zwar um ein Viertel. Als Grund dafür vermuten die Forscher die sich verändernde Wahrnehmung der Physiognomie und deren Symmetrie. Steigt der Promilleanteil im menschlichen Blut, fallen einem "unschöne", körperliche Unregelmäßigkeiten weniger auf. Eine weitere Studie der Londoner Roehampton University ergab darüber hinaus, dass Männer sich leichter schöntrinken können als Frauen.

Das mit den "beere goggles", der Bierbrille, die man sich aufsetzt, wie der Brite sagt, funktioniert auch bei einem selbst. Mit jedem Glas Gerstensaft oder Wein hält man sich für attraktiver, klüger, begehrenswerter. Weshalb auf Biertischen nicht nur Hemmungen, sondern oft auch Hüllen fallen.