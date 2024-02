Monk kehrt zurück: Hier können Sie den Spielfilm sehen

Im Jahr 2009 endete die Krimiserie „Monk“ um den von Zwangsstörungen geplagten Privatdetektiv. Nun kehrt er zurück in seinem ersten Film: „Mr. Monk‘s Last Case“. Alles, was Sie darüber wissen müssen.

Wenn Adrian Monk (gespielt von Tony Shalhoub) mit panischer Stimme „Tuch! Tuch! Tuch!“ rief, dann wussten Zuschauer: Jetzt ist für seine Assistentin Eile geboten, die Furcht vor Erregern aller Arten geht wieder mit ihm durch.

In insgesamt acht Staffeln und 125 Folgen ermittelte der Privatdetektiv, der sich im Prinzip vor allem fürchtet, jeweils am Ende den Mörder - im Finale auch den seiner Frau. Das war 2009, seitdem gab es für Monk-Fans nur Wiederholungen, kein neues Futter mehr. Das ändert sich nun!

Originalbesetzung ist mit von der Partie

Die mehrfach ausgezeichnete Serie kehrt zurück auf die Bildschirme – in Form eines Films. „Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie“ heißt dieser.

Die Fans können sich auf ein Wiedersehen mit dem brillanten, aber von Zwangsstörungen geplagten Detektiv aus San Francisco sowie mit Leland Stottlemeyer (Ted Levine), Natalie Teeger (Traylor Howard), Randy Disher (Jason Gray-Stanford) und Dr. Neven Bell (Hector Elizondo) freuen. Auch Monks verstorbene Ehefrau Trudy (Melora Hardin) kehrt in Visionen zurück.

Der neue Kriminalfall wird für Monk ein sehr persönlicher: Seine geliebte Stieftochter Molly (Caitlin McGee), eine Journalistin, die sich auf ihre Hochzeit vorbereitet, ist in die Sache verwickelt.

„Mr. Monk’s Last Case“ ist ab dem 2. Februar auf Magenta TV abrufbar. (phy)