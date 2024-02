Photoshop-Panne bei GNTM: Warum das Netz über Heidi Klum lacht

Schon vor dem Start am 15. Februar sorgt die neue Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ für Furore: Weil dieses Mal erstmals auch Männer antreten. Und weil in der Werbung bei Model-Mama Heidi Klum ein Körperteil fehlt.

Köln. Die 19. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ ist in den sozialen Medien schon vor der Ausstrahlung der ersten Folge ein Hit: Auf Instagram nehmen fast 950.000 Fans auf Instagram daran Anteil, dass nun auch erstmals Männer an der Model-Castingshow teilnehmen dürfen - und lassen sich nicht nur über die Ausstrahlung und Gewinnchancen der dort vorgestellten Kandidaten aus. Auch ein dort gepostetes Werbeplakat zur Show sorgt für Dutzende Kommentare - und für Lacher im Netz.

Was ist mit der rechten Hand von Heidi Klum?

Auf dem Foto zu sehen ist Model-Mama Heidi Klum. Sie liegt verführerisch in einem blauen Catsuit mitten drin und zum Teil auf den Körpern der zehn Kandidaten. Die 50-Jährige räkelt sich. Den linken Arm hält sie etwas abgespreizt hoch, der rechte Unterarm bedeckt ihre Stirn: Doch viele Fans rätseln: Was ist mit Heidis rechter Hand passiert?

Eine Nutzerin fragt sich: „Warum hat Heidi nur 4 Finger?“ Eine andere kommentiert: „Warum sind diese Bilder alle völlig verhunzt? Überall mal ein Fuß oder eine Hand, die nicht zugeordnet werden kann. Jetzt fehlen Finger. Welcher Photoshop Rolf war denn hier am Werk?“ Und ein weiterer User regt an: „Photoshop-Fail - gerne mich das nächste Mal engagieren.“ Doch nicht nur das: Auch die Gesichter und Körper der männlichen Models sehen arg geglättet aus.

Heidi Klum hatte sich lange gegen Männer bei GNTM gewehrt

Jahrelang hatte sich Heidi Klum gegen männliche Models bei GNTM gewehrt. Für die Fans der amerikanischen Ausgabe mit Tyra Banks sind männliche Kandidaten indes längst keine Neuheit mehr – bei „America’s Next Top Model“ ist dies schon seit 2013 üblich.

Sieger erhalten je 100.000 Euro

Im Finale der 19. Staffel sollen der männliche Gewinner und die weibliche Siegerin gleichermaßen gekrönt werden. Beide erhalten ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Zudem bekommen sie ein eigenes Cover auf der renommierten Zeitschrift „Harper’s Bazaar“.

Dreharbeiten zur neuen Staffel von GNTM starteten bereits im Oktober

Die erste Gruppe von Kandidaten wurde bereits bekanntgegeben, bestehend aus zehn Männern und zehn Frauen. Mit den Dreharbeiten für die neue Staffel ist schon im Oktober 2023 in Berlin begonnen worden. Heidi Klum persönlich wählte die Kandidatinnen und Kandidaten bei einem offenen Casting aus. Eine Nutzerin ärgert sich: „Nur ,Schönlinge‘, keine Männer mit Ecken, Kanten oder auch sehr gerne Bauch… langweilig, aber war klar, dass (...) Heidi Klum so auswählen wird.“