Polen schafft Hausaufgaben für die erste bis achte Klasse komplett ab

Hausaufgaben werden an den polnischen Volksschulen (Klasse 1 bis 8) bald Geschichte sein. Das hat Premierminister Donald Tusk angekündigt. Nicht überall sorgt das aber für Begeisterung.

Damit hatte wohl selbst Maciek Wacławek nicht gerechnet, als er im Wahlkampf mit Tränen in den Augen dem damaligen Oppositionsführer Donald Tusk sein Leid klagte: „Das ist generell ein Problem an polnischen Schulen, dass die Kinderrechte verletzt werden“, beschwerte sich das Kind. „Hausaufgaben fürs Wochenende, Tests am Montag.“