Sachsens Zoll warnt: Neue Betrugsmasche mit Paket-Zustellnachrichten

Nach dem Enkeltrick versuchen es Betrüger nun auch in Sachsen mit einem neuen Trick: Fake-SMS an Paketempfänger, in denen behauptet wird, die Sendung läge beim Zoll und es wären Gebühren fällig. Die Polizei warnt.

Wer Pakete mit DHL versendet oder empfängt, bekommt die Lieferung meist praktisch per E-Mail oder SMS angekündigt. Manchmal wird das Zeitfenster für die Zustellung sogar bis auf wenige Stunden genau angegeben. Das ist für beide Seiten praktisch: Der Postbote trifft mit höherer Wahrscheinlichkeit jemanden an, der Kunde selbst muss nicht erst zur...