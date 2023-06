Theodor-Wolff-Preis verliehen: Das sind die besten journalistischen Arbeiten des Jahres

Auch ein Beitrag der "Freien Presse" war dabei nominiert.

Am Mittwochabend wurde in Berlin der Theodor-Wolff-Preis verliehen. Er gilt als der renommierteste deutsche Journalistenpreis. Der Hauptpreis für die beste Reportage ging an Moritz Aisslinger von der "Zeit" und seinen Text "Dem Sturm ausgeliefert". Er hatte über das Schicksal des Frachtschiffes "Gulf Livestock 1" geschrieben, das 2020 mit 43 Männern und 5867 Kühen an Bord im chinesischen Meer unterging.

In der Kategorie Meinung gewann Dunja Ramadan von der "Süddeutschen Zeitung" mit einem Leitartikel zur WM in Katar.

In der Kategorie Lokales gewann Julia Ruhnau von den Nürnberger Nachrichten, sie hatte über die Hasskampagne gegen einen YouTuber namens "Drachenlord" geschrieben. Zu den drei Nominierten gehörte auch "Freie Presse"-Reporterin Manuela Müller, ihr Text "Tatort Kita-Küche" hatte die Geschichte hinter einem Shitstorm gegen eine Chemnitzer Kita aufgedeckt.

Verliehen wird der Theodor-Wolff-Preis seit 1962 jährlich vom Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger. An der Ausschreibung hatten sich mehr als 400 Journalistinnen und Journalisten beteiligt. Der Preis ist mit insgesamt 30.000 Euro dotiert. (almö)