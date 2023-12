Wann werden in diesem Jahr Feuerwerkskörper verkauft?

Silvester steht vor der Tür. Feuerwerk darf in diesem Jahr einen Tag eher verkauft werden.

Alle Jahr wieder stellt sich die Frage, wann man sich für Silvester mit Raketen und Böller eindecken darf.

Feuerwerk wir in Deutschland in verschiedene Kategorien eingeteilt. Das klassische Silvester-Feuerwerk (Raketen, Böller, etc.) gehört zur Kategorie F 2 und gilt damit als Kleinfeuerwerk. Daher darf es laut gesetzlicher Regelungen zum Verkauf und Gebrauch von Feuerwerkskörpern nur an den letzten drei Werktagen des Jahres verkauft werden. Dies betrifft in der Regel den 29. bis 31. Dezember. Wer Feuerwerk am 31. Dezember kaufen will, sollte daran denken, dass dieser 2023 auf einen Sonntag fällt - und die Händler und Märkte an diesem Tag ohnehin nicht öffnen.

Aus diesem Grund werden die Silvesterknaller schon ab dem 28. Dezember bis zum 30. Dezember unter anderen in Supermärkten und Discountern erhältlich sein. Anders ist es beim Tischfeuerwerk, da dieses als Kleinstfeuerwerk gilt und damit in der Kategorie F eins verbucht wird, kann man die Partyknaller ganzjährig erwerben.