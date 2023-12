Warum Katzen und Hunde nicht unter den Weihnachtsbaum gehören

Auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken stolpert der ein oder andere gerne mal über die Idee, eine Katze oder einen Hund für die Liebsten zu besorgen. Was im ersten Moment schön klingt, wird für die Tiere oft zum Verhängnis.

Ein süßes Kätzchen oder ein kleiner Welpe sind für eine weihnachtliche Überraschung prädestiniert. Tierschützer warnen jedoch stark davor, Tiere zu Weihnachten zu verschenken. Ob Deutscher Tierschutzbund, "Vier Pfoten" oder "PETA" - sie alle sind sich einig, dass die kleinen Vierbeiner nicht unter den Weihnachtsbaum gehören. Viele würden den Aufwand unterschätzen, den ein Haustier mit sich bringt, so der Deutsche Tierschutzbund. Gerade nach den Feiertagen, wenn sich alles normalisiert und der Alltagstrott wieder einkehrt, merken viele neue Tierbesitzer, wie teuer und zeitaufwendig das neue Familienmitglied ist.

Tierheim statt Züchter

Laut Deutschem Tierschutzbund ist es wichtig, sich vor der Anschaffung eines Tieres gut zu informieren und vorbereitet zu sein. Bei Familien gebe es häufig das Phänomen, dass die Kinder die versprochenen Aufgaben dann doch nicht übernähmen und die Arbeit an den Eltern hängen bleibe. Auch die Tierschutzorganisation "Vier Pfoten" äußert sich zu den Gefahren der tierischen Weihnachtsgeschenke. Sie verweisen zudem auf illegalen Welpenhandel über diverse Kleinanzeigenportale, bei denen die Züchter die Muttertiere in Vermehrer-Stationen einsperren und ihre Welpen frühestmöglich in EU-Länder schmuggeln. Krank, traumatisiert und unterernährt werden die Welpen dann zum Verkauf angeboten. Nicht selten sterben die kleinen Tiere oder müssen unter hohen Kosten vom Tierarzt gerettet werden.

Wer aber schon länger mit dem Gedanken spielt sich ein Haustier zuzulegen, solle in Tierheimen vor Ort nachschauen, so die Tierschutzorganisationen. Diese seien sowieso sehr überfüllt und haben Tiere verschiedensten Alters, die sich über ein neues, liebevolles Zuhause freuen.