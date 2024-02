16-Jährige in Leipzig unter Doppelmordverdacht: Wollte die Teenagerin ihre ganze Familie auslöschen?

Nach einem Brand in einem Leipziger Plattenbau sind eine 16-Jährige und ihr gleichaltriger Freund festgenommen worden: Die Teenager stehen unter Doppelmordverdacht - und sollen nach der Tat ein Feuer gelegt haben, um ihre Spuren zu vernichten.

Ein Brand in einem Plattenbau in Leipzig-Paunsdorf hat eine schreckliche Wendung genommen. Der ungeheure Verdacht der Ermittler: Eine erst 16-Jährige soll ihre Mutter und deren neuen Freund ermordet haben. Am Sonntag wurden die Teenagerin und ihr gleichaltriger Freund verhaftet.