Doppelmord in Leipzig: Wie geht die Schule der Tatverdächtigen mit dem Verbrechen um?

In der Nacht auf den 16. Februar sollen zwei Jugendliche im Leipziger Stadtteil Paunsdorf zwei Menschen getötet, einen dritten schwer verletzt haben. Nun sind Schulpsychologen im Einsatz.

Leipzig. Die Bluttat von Paunsdorf hat in den Winterferien für Entsetzen gesorgt. Zwei Teenager (beide 16) wurden verhaftet. Wie geht die Leipziger Schule, an der die beiden mutmaßlichen Mörder unterrichtet wurden, mit dem Verbrechen um?

„Unsere ganze Schulgemeinschaft ist zutiefst schockiert“, heißt es in einem Elternbrief vom Montag, aus dem die Leipziger Volkszeitung (LVZ) zitiert. Demnach unterstütze derzeit ein Krisenteam Schüler und Lehrer dabei, mit dem Doppelmord vom 16. Februar umzugehen. Und weiter: „Wir als Schule sind zutiefst betroffen und haben sehr viele Fragen im Kopf.“

Teenager sollen zwei Menschen ermordet haben

In der Nacht auf jenen Freitag soll die 16 Jahre alte Tochter gemeinsam mit ihrem gleichaltrigen Freund die Mutter (41) sowie deren Lebensgefährten (43) umgebracht, den größeren Bruder (20) schwer verletzt haben. Anschließend legte das Duo Feuer – wohl um die Spuren der Tat zu vernichten.

Bereits zwei Tage später klickten für die Teenager die Handschellen. Gegen beide war Haftbefehl erlassen worden wegen Mordverdacht in zwei Fällen, versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und besonders schwerer Brandstiftung. Was den Stand der Ermittlungen angeht oder mögliche Tatmotive angeht, so halten sich die Ermittler bedeckt – unter Verweis auf das Alter der Beschuldigten sowie die laufenden Ermittlungen.

Experten sollen Schülern und Lehrern helfen

Wie ist die Lage an der Schule der beiden Beschuldigten? Gegenüber der LVZ berichtet Clemens Arndt vom sächsischen Landesamt für Schule und Bildung: „Am Montag waren unsere Schulpsychologen vor Ort, um die Situation mit den Schülern und Lehrern zu besprechen.“ Die Experten sollten beraten und Fragen beantworten. Es solle Raum für Gespräche angeboten werden. Der Unterricht werde aber regulär stattfinden. „Auch wenn die Situation sehr schlimm und bitter ist, wollen wir gemeinsam einen guten Weg finden, um so schnell wie möglich zur Normalität zurückzukehren.“

Intensivbetreuung für Freunde der Tatverdächtigen

Eltern seien Ratschläge gegeben worden, wie sie mit ihren womöglich traumatisierten Kindern umgehen können. Jeder reagiere anders auf solch ein verstörendes Ereignis, hieß es laut Zeitung. Manche würden aggressiv, andere sprachlos oder ängstlich.

Besonders intensiv betreut worden seien engste Klassenkameraden und Freunde der beiden Tatverdächtigen. (phy)