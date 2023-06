70 Prozent der Krankenhäuser in Sachsen schreiben rote Zahlen

Mit einem bundesweiten Protesttag in Berlin machen die Krankenhäuser am heutigen Dienstag auf ihre dramatische wirtschaftliche Situation aufmerksam. Die Nachwirkung der Pandemie, die Inflation und hohe Tarifsteigerungen würden die Kliniken in Deutschland bis Ende des Jahres in ein Defizit von zehn Milliarden Euro treiben, erklärt der Chef der...