Abgeschaltet: Im Chemnitzer Kraftwerk von Eins ist die Braunkohle Geschichte

Das Heizkraftwerk Nord galt als größte Dreckschleuder in der Region, nun sorgen moderne Gasmotoren für Strom und Wärme. Der Energieversorger hat sich aber noch mehr vorgenommen.

Es hat sich ausgequalmt: Mit dem Chemnitzer Energieversorger Eins ist einer der großen Kraftwerksbetreiber in Sachsen jetzt endgültig aus der Strom- und Wärmegewinnung per Kohle ausgestiegen. Am Donnerstag wurden in einer letzten Frühschicht im Heizkraftwerk Nord die Anlagen heruntergefahren und das Verfeuern von Braunkohle beendet. Damit...