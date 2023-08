"Aktenzeichen XY … ungelöst": Säuglingsknochen-Spur führt ins Erzgebirge - 300 Hinweise eingegangen

Ein zwei Jahre alter Fall aus dem Landkreis Bautzen beschäftigt die Ermittler noch immer. Nun gibt es neue Erkenntnisse, denen in der ZDF-Sendung am Mittwoch nachgegangen wurde.

Arnsdorf. Update, 14.30 Uhr: Wie die Görlitzer Polizeisprecherin Anja Leuschner gegenüber "Freie Presse" bestätigte, seien zahlreiche Hinweise über Telefon direkt in der Sendung, per Mail und über das Hinweisportal der Polizeidienststelle eingegangen. "Um die 300 Hinweise gilt es nun auszuwerten. Zu neuen Erkenntnissen können wir daher noch nichts sagen. Wir sind momentan dabei alles zu sortieren und anschließend wird mit der Überprüfung alle Zeugenmeldungen begonnen", so Leuschner.

Ursprüngliche Meldung: Ein Fund von Säuglingsknochen im Jahr 2021 in Arnsdorf (Landkreis Bautzen) beschäftigt die Polizei noch immer. Wie die Polizeidirektion Görlitz am Mittwoch mitteilte, gibt es nun neue Erkenntnisse in diesem Fall. Denen soll in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY … ungelöst", welche am Mittwoch ab 20.15 Uhr ausgestrahlt wurde, nachgegangen werden. So führt nun eine Spur ins Erzgebirge.

Wie die Polizei mitteilte, wurde am 26. September 2021 im Karswald an der Bundesstraße 6 von Spaziergängern ein Eimer mit Babyknochen gefunden. Dies passierte in der Ortslage Fischbach am Alter Hönelweg.

Der Eimer war laut Polizei in Müllsäcken eingewickelt. Die daran befindlichen Erdproben wurden in einem Labor untersucht. Demnach stammt die untersuchte Erde nicht vom Fundort im Karswald.

"Vielmehr stammen die Proben aus dem westlichen oder mittleren Teil des Erzgebirges. Auch das tschechische Erzgebirge, das Böhmische Becken oder südliche Vogtland kommen als Ursprung in Frage", heißt es von der Polizei. Diese geht davon aus, dass das Kind und möglicherweise auch die Eltern aus einem Ort stammen, der etwa 100 bis 200 Kilometer vom Fundort entfernt liegt. So sei der Eimer schon an einem anderen Ort vergraben gewesen. "Möglicherweise war es dort aufgrund von Bauarbeiten nicht mehr sicher und er wurde im Karswald abgelegt", so die Polizei.

So sucht die Kriminalpolizei auch weiterhin Zeugen in dem Fall.

Wem ist vor einigen Jahren eine Frau aufgefallen, welche eventuell schwanger war und dann kein Kind hatte. Wer hat in diesem Zusammenhang vielleicht Bauarbeiten oder ein frisch ausgehobenes Loch im Boden beobachtet?

Wer erkennt die sichergestellten Gegenstände?

Hinweise nimmt das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz unter der Rufnummer 03581 468 100 entgegen - ebenso wie jede andere Polizeidienststelle.

Für die Fernsehsendung "Aktenzeichen XY … ungelöst" wurde ein Hinweisportal gerichtet. Hier ist die Sendung in der ZDF-Mediathek zu finden. (tka)