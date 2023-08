Babyleiche aus Sachsen bei "Aktenzeichen XY": Steckt eine neue Spur in Hunderten Hinweisen?

Wird das Rätsel endlich gelöst? Nach dem Fund eines Babyskeletts bei Dresden gibt es zahlreiche neue Hinweise - dank der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst".

Zwei Jahre sind seit der schrecklichen Entdeckung vergangen: Am 26. September 2021 stießen Spaziergänger im Karswald in Fischbach bei Dresden auf ein Skelett eines Neugeborenen. Gefahndet wird seither nach dem Menschen, der das tote Kind dort in einem blauen Eimer abgelegt hatte.