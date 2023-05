Antibiotika-Säfte aus Polen sollen den Mangel in Sachsen lindern

Sachsen hat die Einfuhr von Kindermedizin erlaubt. Doch wie sicher sind in Deutschland nicht zugelassene Medikamente?

Chemnitz. Seit Monaten gibt es in Deutschland Lieferengpässe bei Medikamenten für Kinder. Betroffen sind vor allem fieber- und schmerzsenkende Mittel und Antibiotika. Mitte April hatte das Bundesministerium für Gesundheit offiziell einen Versorgungsmangel mit antibiotikahaltigen Säften für Kinder bekannt gegeben. Ab dieser Woche nun könnten sächsische Eltern mit kranken Kindern Antibiotikasaft aus Polen über den Apothekentresen gereicht bekommen, der in Deutschland nicht zugelassen ist. Eine Ausnahmeregelung macht es möglich. Doch Angst vor "unzulässigen Medikamenten" müsse niemand haben, erklärt Göran Donner, Vizepräsident der sächsischen Landesapothekerkammer.

Auch Alexander Schmitz, der fünf Apotheken betreibt, gibt Entwarnung. Dass ein Arzneimittel in Deutschland nicht zugelassen ist, könne verschiedene Gründe haben. "Der wesentliche Grund wird sein, dass der jeweilige Hersteller kein Interesse am deutschen Markt hat", sagt er. Hat ein Unternehmen nicht vor, ein bestimmtes Arzneimittel in Deutschland zu verkaufen, bemüht es sich hier auch nicht um eine Zulassung. Das müsse aber nicht bedeuten, dass das Medikament die Anforderungen in Deutschland nicht erfüllt, so Schmitz.

Die vom sächsischen Sozialministerium beschlossenen Lockerungen stoßen auch bei den Krankenkassen auf ein positives Echo. "Wir begrüßen und unterstützen es, dass die Einfuhrbestimmungen für hierzulande nicht zugelassene Kinder-Antibiotika gelockert wurden", sagt Rainer Striebel, Vorstand der AOK Plus. "Wichtig ist, dass in der angespannten Lage die bestmögliche Arzneimittelversorgung gesichert ist. Lieferengpässe dürfen nicht zulasten der Versicherten gehen."

Zuständig für die Zulassung von Medikamenten in Deutschland ist das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Ist ein Antibiotika-Saft in einem EU-Land zugelassen, könne man davon ausgehen, dass die Zulassungsvoraussetzungen, die Herstellbedingungen und die Prüfstandards in der Qualität nahe an denen von Deutschland liegen, so Apothekerkammer-Vize Donner. Denn Anforderungen an Arzneimittel seien EU-weit ähnlich, wenn auch nicht identisch.

Die Haftungsfragen, die aufkommen können, sollte das Medikament Schaden anrichten, sind nicht im Detail geklärt. Aber: "Es kommt extrem selten vor, dass Arzneimittel, die in der EU zugelassen sind, wirklich Menschen schädigen. Es sei denn, sie werden falsch oder fehlerhaft angewendet", sagt Apotheker Schmitz.

Im besten Fall arbeiten Arzt und Apotheke zusammen, indem die Apotheke etwa mit dem Mediziner Rücksprache hält, wenn sie bei einem verschriebenen Wirkstoff einen Import aus dem EU-Ausland ausgeben möchte. "Und dann liegt es in den Händen des Arztes, eine Risikoabwägung durchzuführen", sagt Schmitz. Er rechnet genau wie Donner allerdings nicht damit, dass allzu viele Antibiotika-Säfte aus dem Ausland hier über den Tresen gehen werden - einen Mangel an Penizillin etwa gibt es nicht nur in Deutschland, sondern europaweit.

Hinzu kommt die offene Frage, was mit den importierten ausländischen Antibiotika passiert, wenn die Ausnahmegenehmigung nicht mehr gilt, weil der Notstand aufgehoben wurde. "Wir klären aktuell, ob wir diese Medikamente dann trotzdem noch verkaufen dürfen", sagt Donner. (mit dpa)