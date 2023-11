Aus für das „Falco“: Sachsens einziges Zwei-Sterne-Restauraunt schließt

Das „Falco“ gilt als Spitzenrestaurant in Sachsen: Nach 18 Jahren ist jetzt aber für immer Schluss. In Leipzig wird über die möglichen Gründe spekuliert.

Das "Falco" ist in der ostdeutschen Gastro-Szene eine echte Hausnummer: Das einzige Zwei-Sterne-Michelin-Restaurant in Ostdeutschland ist seit Jahren Treffpunkt für Feinschmecker. Denn in der 27. Etage des Leipziger Hotels "The Westin" kocht nicht irgendwer, sondern Spitzenkoch Peter Maria Schnurr. Der steht nicht nur für Qualität, sondern auch...