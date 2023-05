Ballermann-Star Melanie Müller wegen Hitlergruß angeklagt

Leipzig.

Weil sie auf einem ihrer Konzerte den Hitlergruß gezeigt haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Leipzig jetzt Anklage gegen Melanie Müller erhoben. Im vergangenen September war ein Video aufgetaucht, das die in Grimma aufgewachsene Sängerin bei einem Konzert in Leipzig zeigt. Anfangs hatte sie dabei das Mikrofon noch in der rechten Hand, dann stimme sie mit "Ost-, Ost-, Ostdeutschland!" einen Schlachtruf der Leipziger Fußballszene an. Schließlich hatte Müller das Mikro in die linke Hand genommen, während sie mit den Fans weiter skandierte. Dabei soll die 34-Jährige achtmal den ausgestreckten rechten Arm zum Hitlergruß nach oben gerissen haben.