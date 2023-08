Barbie-Hype in Sachsen: Ministerium warnt vor Foto-Verwandlungsapps

Doch die beiden vom polnischen Ministerium genannten Barbie-Apps stellen nach Angabe dieser Behörde eine erhebliche Bedrohung für die persönliche Daten der Nutzer dar.

Geschäftsbedingungen ermöglichen Zugriff auf sensible Daten

Denn diese lustigen Apps sind nicht so unschuldig, wie sie auf den ersten Blick wirken. Der Teufel steckt in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, die vor der Nutzung akzeptiert werden müssen. So gewähren die Nutzer der Barbie-App barbieselfie-ai als Gegenleistung für die Möglichkeit, ein beliebiges Foto von sich durch künstliche Intelligenz in ein Barbie- oder Ken-Foto umzuwandeln, den Zugriff auf sensible Daten und Funktionen, darunter die Smartphone-Kamera, den Zahlungsverlauf, den GPS-Standortverlauf, Registrierungsdaten, Daten zum Engagement in sozialen Medien oder Informationen über Interaktionen mit anderen Diensten. Auch die barbie.me-App entspreche nicht den Anforderungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung, so die polnische Behörde. Daher wisse man nicht genau, welche Informationen gesammelt und wie sie verwendet werden. "Seien wir vorsichtig bei dem, was wir anklicken, und bleiben wir online sicher", appelliert das Ministerium.

Mattel distanziert sich von Apps

Die Domain "bairbie.me" - das ist kein Rechtschreibfehler - ist erst kürzlich registriert worden. Als Reaktion auf diese Apps erklärte die US-Firma Mattel, der die Marke Barbie gehört, vor einigen Tagen, dass sie nichts mit diesen Apps zu tun habe. Die Meißner CDU-Landtagsabgeordnete Daniela Kuge selbst sieht ihre Aktion offenbar aber weniger kritisch. "Ich finde andere Themen in unserer Region wichtiger", antwortete sie auf Anfrage von Sächsische.de.