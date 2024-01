Bauern blockieren Autobahn-Auffahrten: Proteste wohl auch in Sachsen spürbar

Am Mittwoch protestieren erneut Landwirte, diesmal in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Auch in Sachsen dürfte man die Auswirkungen merken.

Erfurt/Magdeburg/Dresden. Am Mittwoch müssen sich Autofahrer in Sachsen-Anhalt und Thüringen auf blockierte Autobahnauffahrten einstellen. Grund dafür: Bauernproteste. Auch wer nach Sachsen möchte, dürfte dies merken.

Der thüringische Bauernverband will quer durchs Bundesland blockieren. Damit wäre auch die A4 betroffen, die durch Westsachsen und Ostthüringen verläuft. „Die Bevölkerung muss sich darauf einstellen, dass es an allen Auffahrten zu massiven Einschränkungen kommt“, teilt der Verband mit. Unter anderem protestieren die Landwirte gegen die geplanten Agrardiesel-Kürzungen und fordern einen Bürokratieabbau. Rettungsgassen werden während der gesamten Blockadezeit freigehalten, Krankentransporte und medizinisches sowie Pflegepersonal durchgelassen.

Die Blockaden sind demnach von 8 bis 13 Uhr geplant: „Durch die An- und Abfahrten von landwirtschaftlichen Fahrzeugen ist mit Einschränkungen von 6 bis 14 Uhr zu rechnen.“ Zudem will der Verband am Freitag vor dem Thüringer Landtag mit einem „Landwirte-Camp“ vor Ort sein.

Auch in Sachsen-Anhalt wird blockiert, dort sind Dutzende Auffahrten betroffen (u.a. A38/Lützen, A9/Bad Dürrenberg, A14/Gröbers). Eine Gesamtübersicht finden Sie auf der Website des Bauernverbands.

Zwar sind aus Sachsen keine Ankündigungen größerer Protestaktionen bekannt, aber die Blockaden dürften entsprechende Auswirkungen auf den Verkehr von Sachsen nach Sachsen-Anhalt und Thüringen beziehungsweise zurück haben, da vor allem auch Autobahnauffahrten zwischen Halle und Leipzig blockiert werden. (phy)