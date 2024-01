Bauernprotest: Polizei will gegen illegale Blockaden vorgehen

Die Verbände machen am Montag zahlreiche Autobahnauffahrten dicht. Darüber hinaus verabreden sich Menschen in sozialen Netzwerken zu vielen weiteren Blockaden. Es wächst die Sorge vor den Auswirkungen.

Chemnitz. Die Polizei in Sachsen wird am Montag auf illegale Straßenblockaden "entschlossen reagieren" und "Maßnahmen in erforderlichem Umfang" ergreifen. Das hat ein Sprecher des Sächsischen Innenministeriums auf Anfrage der "Freien Presse" gesagt. Illegale Blockaden könnten als Nötigung im Straßenverkehr oder Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr gewertet werden. Diese Tatbestände werde die Polizei "entschlossen verfolgen", so der Sprecher.

Über soziale Netzwerke haben sich unter anderem im Erzgebirge zahlreiche Initiativen zusammengefunden, deren Mitglieder zur Unterstützung der für Montag erwarteten Bauernproteste weitere Straßenblockaden verabreden. Im Netz kursieren Listen mit Dutzenden Kreuzungen, die blockiert werden sollen.

Die Bauernverbände haben angekündigt, alle Autobahnauffahrten im Freistaat zu blockieren. Autofahrer müssen sich an diesem Tag mit umfangreichen Behinderungen der Straßen in ganz Sachsen und darüber hinaus einstellen, so das Ministerium. Die Polizei schütze das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit und werde zur Absicherung der angemeldeten Versammlungen überall in Sachsen präsent sein. "Dabei wird auch betrachtet, Einschränkungen für Unbeteiligte möglichst gering zu halten", so der Sprecher. Die jeweilige Einsatzleitung werde bei Bedarf "verkehrsregulierend" eingreifen. Die Polizeidirektionen würden dabei auch von der Bundespolizei unterstützt.

Eine Übersicht über alle angemeldeten Demonstrationen - wozu auch die Blockaden der Autobahnauffahrten zählen - gibt es noch nicht. Laut Versammlungsrecht können entsprechende Versammlungen bis 48 Stunden vor Beginn angezeigt werden. Bei einer Blockade ab Montag 5 Uhr wäre das also Samstag 5 Uhr. Die Anzeigepflicht entfällt zwar, wenn der Beginn einer Demonstration mit der Bekanntgabe zusammenfällt. "Das gilt nicht, wenn im Vorfeld zur Versammlung aufgerufen wurde", so der Sprecher. Erst nach der Anmeldung werden entsprechende Bescheide mit Auflagen erteilt. Insofern ist bislang nicht klar, welche Blockaden über die Aktionen der Bauernverbände hinaus wirklich den Behörden angezeigt wurden.

Klinikum stattet Mitarbeiter mit Vignetten aus

Daran, dass die Polizei mögliche flächendeckende Blockaden tatsächlich unterbinden kann, machen sich allerdings immer mehr Zweifel breit. So wächst etwa bei Krankenhäusern die Sorge, dass der Betrieb wegen der Proteste am Montag eingeschränkt sein könnte. Zwar hätten die Bauernverbände bereits signalisiert, "dass sie bestmöglich dafür sorgen werden, dass der Betrieb der Krankenhäuser reibungslos erfolgen kann", sagte Marcel Koch, Geschäftsführer der Krankenhäuser des Erzgebirgsklinikum. Dies betreffe nicht nur den Rettungsdienst, sondern insbesondere auch die vielen tausend Mitarbeiter, die jeden Tag ihre Arbeit in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen im Erzgebirge verrichten. "Größere Sorge bereitet mir die Tendenz, dass einige versuchen, den berechtigten Protest der Bauern für sich zu vereinnahmen, um daraus politischen Profit zu schlagen", so Koch. "Ich erkenne in den Aufrufen zu anarchistischen Aktionen in den Sozialen Netzwerken derzeit nicht, dass hier genügend Weitblick herrscht, um die Gefahren für den Betrieb der Krankenhäuser ansatzweise korrekt zu verstehen." Die Häuser liefen rund um die Uhr und könnten aufgrund einer Protestaktion nicht einfach angehalten werden. "Sollten die Schichtwechsel nicht ordentlich erfolgen können, besteht eine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben der Patienten."

Koch kündigte an, alle Mitarbeiter mit Vignetten auszustatten, um die Tätigkeit in den Krankenhäusern zu belegen. Doch können die Sozialversorger auch indirekt betroffen sein, wenn Menschen ihre Arbeitsstelle nicht erreichen. So befürchten die Johanniter, dass ihre Arbeit in der kommenden Woche massiv behindert werde. "Lasst uns unsere lebenswichtige Arbeit machen", appelliert Carsten Herde vom Landesvorstand der Johanniter-Unfall-Hilfe. "Wenn unsere Erzieherinnen und Erzieher die Kitas nicht erreichen, kann auch die Schwester in der Notaufnahme eventuell nicht zur Arbeit." Das könne keiner wollen. (fhob)