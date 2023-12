Bauwerk kommt erstmals zum Einsatz: Leipziger Auenwald gezielt geflutet

An Weihnachten hatten viele Regionen mit Hochwasser zu kämpfen. Auch der Raum Leipzig blieb davon nicht verschont. Erstmals wurde dabei ein 2021 errichtetes Bauwerk genutzt.

Leipzig. Erstmal ist das Auenflutungsbauwerk der sächsischen Landestalsperrenverwaltung (LTV) in Betrieb genommen und der Leipziger Auenwald gezielt geflutet worden. Das teilt die LTV am Donnerstagmorgen mit.

„Das diesjährige Weihnachten war deutschlandweit geprägt von teilweise kritischen Hochwassersituationen“, heißt es in der Pressenotiz. „Auch im Großraum Leipzig kam es an fast allen Gewässern zu stark erhöhten Wasserführungen.“ In der Situation wurde demnach erstmals das Auenflutungsbauwerk im Deich des Elsterhochflutbettes genutzt, um das Leipziger Ratsholz gezielt zu fluten.

Das Bauwerk wurde 2021 durch die LTV errichtet. Ein Jahr später sorgte die Flussmeisterei Leipzig für eine Gewässerverbindung zur Pausnitz. „Dabei wurde ein neues Grabensystem zwischen dem Auenflutungsbauwerk und der vorhandenen Gewässerstruktur im Auenwald eingebunden“, so die LTV.

Das Hochwasser, das durch das neue Bauwerk in das Ratsholz fließt, kann aus den Auenwaldflächen am ehemaligen unteren Paußnitzsiel zurück in das Elsterflutbett abgeleitet werden.

Für die Revitalisierung des Leipziger Auwaldes und das Erreichen einer intakten ökologischen Funktionsfähigkeit seien diese definierten Flutungen besonders wichtig. „Die Flutung über die Weihnachtsfeiertage war äußerst erfolgreich“, zitiert das Schreiben den stellvertretenden LTV-Geschäftsführer Andreas Cramer. (phy)