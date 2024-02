Beschimpft, bedroht und angegriffen - Neue Podcast-Folge über den Alltag sächsischer Kommunalpolitiker

Sie werden beschimpft, bedroht und immer wieder auch körperlich angegriffen: Hass und Gewalt gehören seit Jahren zum Alltag von Kommunalpolitikern, vor allem Bürgermeister kleinerer Gemeinden sind verstärkt Anfeindungen ausgesetzt. Manche von ihnen geben irgendwann auf und verlassen die Politik, wie die ehemalige Arnsdorfer Bürgermeisterin Martina Angermann, die jahrelang von Rechten drangsaliert wurde und diese Erfahrung im Podcast teilt; andere schaffen den Absprung nicht rechtzeitig und zerbrechen - wie Volkmar Schreiter, der Bürgermeister in Großschirma war. Anne Lena Mösken, stellvertretende Chefredakteurin der "Freien Presse", und Landeskorrespondent Tobias Wolf sprechen darüber, was hinter der Verrohung in der Kommunalpolitik steckt und was dagegen getan werden kann.

