Biber verirrt sich in Görlitzer Innenstadt: Polizei rückt zur Rettung an

Görlitz.

Ein Biber hat Dienstagvormittag in Görlitz für einen tierischen Polizeieinsatz gesorgt. Gegen 10.15 Uhr wurden Polizeibeamte von einem aufmerksamen Bürger über einen Biber informiert, der sich in auf der Dr.-Kahlbaum-Allee in einen mit Wasser gefüllten Betonschacht verirrt hatte. Ausgerüstet mit einem Kescher rückten die Beamten an und retteten das sichtlich erschöpfte Tier aus seiner Notlage. Anschließend wurde der Nager an einem ruhigen Plätzchen an der Neiße ausgesetzt.