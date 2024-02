Bis zu 40.000 Euro pro Windrad und Jahr: Betreiber in Sachsen sollen an Kommunen zahlen

Die Landesregierung bereitet eine verpflichtende Beteiligung der Städte und Gemeinden an den Erlösen aus Windkraft- und Freiflächensolaranlagen vor.

Städte und Gemeinden in Sachsen sollen schon bald verpflichtend Geld aus den Erlösen von Windrädern und Freiflächensolaranlagen erhalten. Die Landesregierung hat am Dienstag eine Formulierungshilfe für ein entsprechendes Gesetz beschlossen, wie das Energieministerium in Dresden mitteilte. Betreiber von Anlagen ab einer Leistung von einem...